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Управление Донецкой Народной милиции опубликовало в сети кадры видеозаписи, как уничтожались опорные пункты ВСУ на территории Марьинки. Видео размещено в официальном канале Телеграм пресс-службы ведомства.

В сообщении, сопровождающем видео, говорится, что артиллерия наносит удары по выявленным опорным пунктам неприятеля в городе. Так в Марьинке происходит продвижение штурмовых групп.

Говорится, что на видеокадрах показана работа артиллеристов в составе 5-й мотострелковой бригады ДНР.

Ранее представитель Донецкой Народной милиции заявил, что военные российской армии ведут успешные наступательные действия. Марьинка уже почти целиком находится под контролем военных России.

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