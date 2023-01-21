ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В бундестаге Германии снова заговорили о вероятных последствиях, если власти отправят в Киев танки Leopard 2. Депутат Штефан Котрэ выступил с призывом к властям и попросил их не делать ошибку.

По мнению политика, Европа и НАТО разжигают вооруженный конфликт на Украине, однако Германия не должна снова ошибиться, действуя по их сценарию.

Котрэ отметил, что сейчас идет обсуждение вопроса по поставкам вооружения в Киев. Он опасается, что правительство пойдет на такой шаг. Политик призывает «не направлять оружие против России».

Ранее голосование, которое проходило в бундестаге по поводу поставок танков на Украину, зашло в тупик. Большая часть членов парламента не стали высказывать свое мнение. А позже глава Минобороны ФРГ отказал Пентагону и заявил, что не будет отправлять танки Leopard 2 Зеленскому.

Вам может понравиться

Генерал Заварзин: военные могут носить бороду, но опрятную

Как сообщает РБК, российский генерал-полковник и член комитета по обороне Государственной думы Виктор Заварзин заявил, что внешний вид российских военнослужащих должен быть опрятным с наличием бороды или без нее. Отмечается,

“У нас огромное количество возможностей”: Пригожин рассказал об альтернативах YouTube

Видеохостинг YouTube должен перестать работать в России. Жители страны, привыкшие к этой платформе, могут воспользоваться массой альтернативных вариантов, заявил предприниматель Евгений Пригожин. Представитель редакции издания «Главный Региональный» Наталья Лещинская обратилась

Стоимость смартфона iPhone 14 Plus в России опустилась на 25%

На российском рынке электроники резко снизилась стоимость новинки от компании Apple, а именно новой базовой модели линейки iPhone 14 Plus. Об этом пишет в своем материале портал Hi-Tech Mail.ru. Проанализировав