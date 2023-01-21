В бундестаге Германии снова заговорили о вероятных последствиях, если власти отправят в Киев танки Leopard 2. Депутат Штефан Котрэ выступил с призывом к властям и попросил их не делать ошибку.

По мнению политика, Европа и НАТО разжигают вооруженный конфликт на Украине, однако Германия не должна снова ошибиться, действуя по их сценарию.

Котрэ отметил, что сейчас идет обсуждение вопроса по поставкам вооружения в Киев. Он опасается, что правительство пойдет на такой шаг. Политик призывает «не направлять оружие против России».

Ранее голосование, которое проходило в бундестаге по поводу поставок танков на Украину, зашло в тупик. Большая часть членов парламента не стали высказывать свое мнение. А позже глава Минобороны ФРГ отказал Пентагону и заявил, что не будет отправлять танки Leopard 2 Зеленскому.