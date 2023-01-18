Из-за того, что Великобритания активно поддерживает военный конфликт на Украине, общее количество принятых в ее армию новобранцев снизилось за прошедший год на 30 процентов. О дефиците военнослужащих и ухудшении материальной базы в ВС Великобритании пишет издание Daily Mail.

В публикации сказано, командование ВС Британии обеспокоилось тем, что число призывников резко уменьшилось. При этом все большее количество служащих решили покинуть армию после завершения контракта или при выходе на пенсию. Их стало на 17 процентов больше, если сравнивать с 2021 годом.

Патрик Сандерс, глава сухопутных сил британских ВС, заявил, что отправка на Украину вооружения, техники и припасов серьезно ослабила боевую способность страны и вызвало проблемы с кадрами.