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Как следует из пресс-релиза офиса премьер-министра Риши Сунака, украинская сторона должна в ближайшее время получить от Великобритании 14 современных танков Challenger II.

Сообщается, что британские военные специалисты уже в ближайшее время начнут работать над подготовкой украинских экипажей, которые должны будут управлять британскими танками. Также британские политики сообщают, что украинская сторона получит не только современные танки, но также 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал все союзные государства как можно скорее отправить всю военную помощь Украине, которую они планировали бы передать в течение 2023 года, чтобы добиться максимального положительного эффекта для ВСУ.

Британский министр обороны Бен Уоллес получил задание от Риши Сунака организовать встречу всех европейских союзников, которые поддерживают киевский режим, чтобы обсудить свои совместные действия для выделения военной помощи Украине.

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