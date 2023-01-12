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Майкл Рубин, специалист института предпринимательства США, в публикации для издания 19fortyfive.com заявил, что необходимо начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Автор пишет, что сейчас Киеву нужны танки, но в последующем станут необходимыми и реактивные истребители. Он считает, что если обучение на танках можно пройти по сокращенной программе, то в случае с истребителями это не выйдет. Поэтому обучение необходимо начинать уже сейчас.

Аналитик уточнил, что пока власти Вашингтона не согласились поставлять в Киев F-16. Но он полагает, что позже истребители все же будут отправлены.

Если же начать обучение сейчас, то уже к лету 2024 года украинцы будут иметь возможность самостоятельной эксплуатации американских истребителей.

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