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Командир батальона «Восток» Народной Милиции ДНР Александр Ходаковский опубликовал в своем личном Telegram-канале уникальную фотографию, которая была сделана в небе над зоной проведения специальной военной операции.

На опубликованной фотографии видно, как украинская ракета летит в сторону российского самолета или беспилотника, так как на снимке видно часть крыла российского летательного аппарата. Сообщается, что военнослужащие украинской армии выпустили ракету, которая должна была перехватить воздушную цель.

Александр Ходаковский написал, что в этот раз украинская ракета пролетела мимо своей цели. Поэтому после взрыва украинской ракеты ПВО, российская «птичка» смогла благополучно вернуться домой. Комбат отмечает, что данный снимок ему прислали его друзья по службе. При этом детальных подробностей о месте, где был сделан снимок или какой именно летательный аппарат изображен на фотографии, нет.

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