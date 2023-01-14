Как сообщает «Российская газета», украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что несколько объектов энергетической инфраструктуры Украины получили повреждения.

Представители украинской энергетической компании выступили с заявлением, что в субботу 14 января «некоторые объекты энергетической инфраструктуры Украины» были подвержены ракетным ударам. Сообщается, что на данный момент ремонтные бригады работают над устранением последствий данных ударов. Более подробной информации о характере повреждений и расположении данных объектов пока нет.

Также представители компании сообщили, что руководство каждого региона Украины было проинформировано о максимальном лимите потребления электрической энергии, который разрешается использовать в течение одних суток.

Напомним, что в субботу воздушная тревога на территории Украины была объявлена в некоторых областях. При этом украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщали о взрывах в Киеве и ряде других городов.