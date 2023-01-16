Мобилизованный из Украины, который принимал участие в боях в Артемовске (укр. Бахмут), оказался в плену у российских ВС. Он рассказал, что у него на глазах была убита вся рота сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.

Военнопленный вспоминает, как он воевал в Бахмуте и это было ужасно. Он отметил, что перебили всю роту военных ВСУ.

Украинский солдат добавил, что командиры ВСУ и наемники с Запада с пренебрежением относились к мобилизованным украинцам. Они считали их за пушечное мясо и не делали ничего, чтобы уберечь.

Также пленный рассказал, что ему приходилось оказывать самому медицинскую помощь раненным бойцам.

Ранее другой украинский военнопленный также рассказал, что в Соледаре много наемников. Но в качестве пушечного мяса командование использовало только мобилизованных украинцев.