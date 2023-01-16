ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мобилизованный из Украины, который принимал участие в боях в Артемовске (укр. Бахмут), оказался в плену у российских ВС. Он рассказал, что у него на глазах была убита вся рота сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.

Военнопленный вспоминает, как он воевал в Бахмуте и это было ужасно. Он отметил, что перебили всю роту военных ВСУ.

Украинский солдат добавил, что командиры ВСУ и наемники с Запада с пренебрежением относились к мобилизованным украинцам. Они считали их за пушечное мясо и не делали ничего, чтобы уберечь.

Также пленный рассказал, что ему приходилось оказывать самому медицинскую помощь раненным бойцам.

Ранее другой украинский военнопленный также рассказал, что в Соледаре много наемников. Но в качестве пушечного мяса командование использовало только мобилизованных украинцев.

Вам может понравиться

Рамзан Кадыров опубликовал кадры военной подготовки чеченских бойцов

Глава Республики Чечня опубликовал видеоролик в своем Telegram-канале, в котором показана военная подготовка бойцов республики перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. На опубликованных кадрах можно увидеть выстроенных в

Силы ПВО сбили ракеты большой дальности ВСУ под Бердянском

Ночью в субботу произошло срабатывание системы ПВО в Мелитополе и Бердянске Запорожской области. Причиной стали ракеты, выпущенные ВСУ. Администрация Бердянска написала в своем канале Телеграм, что около 5 утра украинские

В Сети появились первые фото с бронемашинами Panthera T6 компании MSPV из ОАЭ на территории Украины

Сразу несколько украинских интернет-порталов опубликовали первые фотографии легкого бронеавтомобиля Panthera T6 из ОАЭ в рядах ВСУ. Сообщается, что первая партия данных бронетранспортеров была передана украинской армии еще в конце декабря