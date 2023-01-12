Как сообщает РИА Новости, Вадим Пристайко, занимающий пост посла Украины в Великобритании, сделал заявление, что киевские власти хотели бы получить от своих западных партнеров тысячу танков, среди которых должны быть Abrams, Leopard и Challenger. Такое заявление украинский посол сделал во время своего интервью для канала Sky News.

По его словам вооруженные силы Украины нуждаются в нескольких тысячах танков, так как российская армия стягивает к украинской границе тысячи своих танков. Пристайко отмечает, что украинская армия располагает собственным вооружением, чтобы достойно встретить противника, однако нуждается в более современной технике, чтобы не только оборонятся, но и наступать.

Пристайко отмечает, что вооруженные силы Украины располагают танками еще советского производства, которые уже давно устарели. Именно по этой причине ВСУ нуждаются в более современных танках европейского производства. Посол Украины в Британии отметил, что западные страны имеют достаточное количество современных танков, которые они могут передать Украине.