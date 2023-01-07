Кризис в ЕС привел к тому, что множество стартапов не могут получить должного финансирования. Однако в тех сферах, которые близки к военным технологиям, дела, наоборот, наладились. Технологические компании Европы, которые сотрудничают с оборонной промышленностью, после начала СВО на Украине в 2022 году смогли привлечь невероятное количество новых инвесторов. Об этом сообщает РБК с ссылкой на агентство Bloomberg.

В минувшем году в значительной мере увеличилось финансирование аэрокосмической отрасли. Уровень инвестиций побил ранние рекорды и составил около 780 миллионов евро. Соучредитель компании Helsing.AI Гундберт Шерф, ранее занимавший должность старшего советника Минобороны ФРГ заявил, что конфликт на Украине дал понять, что не нужно быть потребителем технологий, а нужно быть производителем технологий.

Отметим, что компания Helsing.AI занимается разработкой систем искусственного интеллекта для проектов оборонного комплекса. Сюда стоит включить также оперативный контроль поля боя и анализ полученных данных в режиме реального времени.