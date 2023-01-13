Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что с израильским руководством удалось договориться о передаче Украине технологий оповещения о приближении ракет и БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.

Корнийчук отметил, что на данный момент ведется работа по передаче технологий оповещения о ракетах и беспилотниках. Данная технология на официальном уровне передается руководством Израиля. «Я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью», – зарезюмировал украинский дипломат.

Ранее главой Министерства обороны Израиля Бени Ганцем было сделано заявление на встрече с послами Евросоюза о том, что Израиль отказывает Украине в поставках вооружения по многим причинам. Однако Израиль продолжает поддерживать Украину гуманитарной помощью. Ганц отметил, что израильские специалисты помогут Киеву в разработке системы раннего гражданского оповещения о приближении обстрелов. Для этого израильским руководством было запрошено у Киева информацию о потребностях в средствах ПВО.