Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Егор Чернев, который является главой постоянной делегации страны в Парламентской ассамблее НАТО, рассказал, с чем связано решение поставок танков из Штатов и ФРГ. Соответствующая информация была опубликована в издании Газета.ru со ссылкой на Телеграм-канал украинского парламента.

Согласно словам Чернева, позитивное решение в интересах Киева было пролоббировано проукраински настроенными представителями Конгресса США. Благодаря этому и было достигнуто соглашение поставок американских танков Abrams и немецких Leopard 2A6. «Мы это сделали… Наше танковое лобби, которое мы также много месяцев формировали в США, сработало», – отметил Егор Чернев.

Напомним, что изначально немецкий канцлер Олаф Шольц отказался поставлять Киеву танки. Однако 24 января немецкое издание Spiegel сообщило о том, что правительство Германии вынесло решение о поставках партии танков Leopard 2A6 для нужд ВСУ, которые стоят на вооружении бундесвера.