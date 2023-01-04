Как сообщает издание «Московский комсомолец», постановление Кабинета министров Украины не на шутку переполошила украинцев, находящихся за рубежом. Постановление, касающееся «организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов» испугало украинцев, выехавших за границу. А все потому, что в данном постановлении есть пункт, касающийся военнообязанных граждан, покинувших пределы страны.

Согласно документу, дипломатические ведомства обязуются вести воинский учет среди граждан Украины, которые находятся за рубежом, во время мобилизации – обязуются способствовать возвращению на территорию Украины украинских граждан, попадающих под призыв.

В свою очередь, украинские юристы стали давать необычные советы украинцам. Так, по их рекомендациям, чтобы избежать мобилизации, стоит совершить мелкое правонарушение в общественном месте. Таким образом, можно будет получить условный срок, который «защитит» от мобилизации.