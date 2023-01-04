Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Московский комсомолец», постановление Кабинета министров Украины не на шутку переполошила украинцев, находящихся за рубежом. Постановление, касающееся «организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов» испугало украинцев, выехавших за границу. А все потому, что в данном постановлении есть пункт, касающийся военнообязанных граждан, покинувших пределы страны.

Согласно документу, дипломатические ведомства обязуются вести воинский учет среди граждан Украины, которые находятся за рубежом, во время мобилизации – обязуются способствовать возвращению на территорию Украины украинских граждан, попадающих под призыв.

В свою очередь, украинские юристы стали давать необычные советы украинцам. Так, по их рекомендациям, чтобы избежать мобилизации, стоит совершить мелкое правонарушение в общественном месте. Таким образом, можно будет получить условный срок, который «защитит» от мобилизации.

Вам может понравиться

Губернатор Севастополя ответил украинским пабликам фотографией кота

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, дал ироничный ответ на вбросы со стороны украинских СМИ, которые заявили, что он будто бы сбежал с территории полуострова и вывез за границу все свое имущество,

Соловейчик констатировал халатное отношение Смольного к уборке Петербурга зимой

Команда губернатора Александра Беглова не заботится о своевременной уборке Петербурга. Такое заявление сделал политолог Владимир Соловейчик. Эксперт констатировал халатное отношение Смольного к очистке петербургских улиц зимой. Коммунальные службы не приступают

Памятник Герою СССР Александру Матросову был демонтирован в Днепропетровске

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна», в Днепропетровске коммунальные службы демонтировали памятник известному Герою Советского Союза Александру Матросову. В своем Telegram-канале украинское издание «Страна» опубликовало информацию