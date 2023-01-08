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Как сообщает РИА Новости, вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар из реактивной системы залпового огня по Еленовке, которая расположена на территории Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено шесть реактивных снарядов. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В официальном Telegram-канале представительства написали, что украинскими артиллеристами было выпущено шесть реактивных снарядов из РСЗО в направлении населенного пункта Богатырь и далее в направлении населенного пункта Еленовка. Сообщается, что обстрел был совершен в 02:05 8 января 2023 года.

Также стало известно, что перед обстрелом из реактивной системы залпового огня, украинская армия нанесла по Еленовке четыре артиллерийских удара снарядами калибра 155 миллиметров, которые используются орудиями стран НАТО. Официальной информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

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