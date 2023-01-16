В Чехии так называемая «негосударственная инициативная группа» «Оружие для Украины» объявила о своей готовности оплатить закупку и последующую передачу в распоряжение украинских военных 15 самоходных зенитно-пулеметных установок (ЗПУ) «Виктор». Об этом сообщает чешский военный портал Army Web. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Мобильная зенитная установка «Виктор» разработана и производится Чешской Республикой. «В основе этой платформы – проверенный и очень надежный внедорожник Toyota Land Cruiser 4×4, имеющий усиленную подвеску и модифицированный кузов. Благодаря этому Виктор может вести огонь прямой наводкой во всех направлениях даже по наземным целям без подготовки и даже во время движения», – указывает Army Web.

На модифицированном корпусе чешской MR-2 Viktor в полностью вращающемся лафете размещена спаренная зенитная установка, состоящая из двух крупнокалиберных пулеметов Владимирова (КПВ) калибра 14,5х114 мм советской разработки, поставленных еще во времена единой ЧССР как страны-члена Варшавского договора. Пулеметы КПВТ ранее находились на вооружении чехословацкой армии, которая использовала их на бронетранспортерах местного производства OT-64 SKOT или ОТ-90.

В современной Чехии подобная зенитная установка была модернизирована, что в основном коснулось оптических приборов, делая «Виктора» способным работать как днем, так и ночью благодаря специальной ночной оптике. Еще одна модернизация – это увеличенный магазин, аналогичный конструкции знаменитой советской зенитной установке ЗСУ-4 «Шилка».

Последнее из улучшений позволяет MR-2 Viktor иметь большой снаряженный боекомплект в 600 патронов. 300 патронов хранятся в готовых к стрельбе магазинах, и еще 300 хранятся в прикрепленных рядом сменных магазинах. Зарядное устройство подготавливается к стрельбе всего за несколько секунд. Полный запас возимых боеприпасов еще выше, поскольку внутри корпуса машины хранятся дополнительные магазины, а также запасные стволы. Таким образом, «Виктор» может вести продолжительный непрерывный огонь.

Зенитная система «Виктор» относится к классу средств ПВО «очень малой дальности», поскольку он способен уничтожать сравнительно простые воздушные цели на высотах до 3 километров и на дальности до 7 километров. Поэтому его основным назначением для поставок на Украину объявлена борьба с российскими беспилотниками, такими как «Герань-2», которые в последнее время широко используются Россией для нанесения ударов по украинским ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры.

«Однако «Виктор» также способен уничтожать другие медленно летящие цели на малой высоте, например вертолеты. Помимо этого, он пригоден и для поражения наземных целей, огонь его крупнокалиберной пулеметной установки по пехоте и небронированным автомобилям имеет высокие разрушительные последствия, прежде всего за счет использования осколочно-разрывных зарядов типа МДЗ, которые рассеивают смертоносные осколки в пределах 4,5 метров от точки попадания», – отмечает чешский портал.

Согласно его утверждению, «Виктор» также способен поражать даже среднебронированные цели, такие как транспортеры советских и российских конструкций МТ-ЛБ, БМП или БМД, для чего пулеметная установка использует бронебойные боеприпасы Б-32 (подкалиберно-зажигательные с сердечником из карбида вольфрама) или БЗТ (подкалиберно-зажигательные с термообработанным стальным сердечником с трассером), которые способны пробить броню толщиной 20 мм на дистанции 1000 метров под углом 20 градусов (на 500 метрах пробитие брони составляет 32 мм).