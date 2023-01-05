Как сообщает портал «Военное обозрение», по информации так называемого «главы Луганской областной государственной администрации» Сергея Гайдая, которую он озвучил во время национального телемарафона, вооруженные силы Украины вынуждены перебрасывать в район Кременной дополнительные резервы.

Представитель украинской власти заявил, что российские вооруженные силы столкнулись с огромными проблемами в окрестностях Кременной. Поэтому, по словам Гайдая, противник был вынужден накопить на этом направлении огромные силы. В свою очередь, теперь ВСУ стягивают свои резервы в данный район.

По словам Гайдая, в данном районе фронта в контрнаступление могут пойти, как вооруженные силы РФ, так и украинская армия. По его словам, обе группировки сейчас накапливают резервы и находятся в ожидании подходящих погодных условий, когда наступят морозы и замерзший грунт позволит тяжелой технике двигаться по пересеченной местности.