Украинское правительство не восприняло серьезно предложение России по временной остановке огня в зоне проведения спецоперации на рождественский праздник. Об этом рассказал Дмитрий Кулеба, возглавляющий МИД Украины.

Он уточнил на своей странице в Твиттере, что Владимир Зеленский, глава Украины, внес предложение о мире, состоящее из десяти последовательных шагов. Поэтому одностороннее прекращение ударов, предложенное Россией, нет смысла воспринимать как что-то серьезное или один из шагов.

Владимир Путин, президент России, поручил российскому Министерству обороны ввести временный режим прекращения огня в зоне СВО на Украине, начиная с 12 часов дня 6 января. Режим тишины продлится в течение 36 часов.

Также Путин обратился и к украинской стороне и попросил дать возможность мирным гражданам спокойно сходить на службу в храмы на Рождество.