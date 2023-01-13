ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев заявил, что не считает прямой угрозой стране учения, которые запланировали проводить Россия и Белоруссия 16 января. Об этом рассказал Сергей Попко, занимающий должность председателя ВГА в Киеве.

Он отметил, что пока идут военные действия и пока в России прогнозируют новую мобилизацию, угроза никуда не пропадает. При этом власти Белоруссии регулярно проводят совместные учения своей армии с российской. Попко рассказал, что военные руководители страны делают все для того, чтобы не допустить какие-либо действия со стороны агрессора.

Ранее Вадим Пристайко, представитель Украины на территории Великобритании, заявил, что украинское командование стягивает часть своих вооруженных сил к белорусской границе из-за риска штурма с этого направления.

Вам может понравиться

Московские застройщики стали предлагать покупателям купить кладовки вне квартиры

За последние пару лет количество новостроек в российской столице, предлагающих покупателям приобрести кладовки, выросло с 5 % до 19 %. Такую информацию опубликовало издание «Известия». Приобрести кладовки, в качестве помещений

В Сети опубликовали фото с Евгением Пригожиным на фоне танка и бойцов ЧВК «Вагнер» в подземельях Соледара

Пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram-канале опубликовала фотографию, на которой изображен основатель ЧВК «Вагнер» вместе со своими бойцами на фоне боевого танка, стоящего в одном из подземелий освобожденного Соледара. Данная фотография

ВСУ в Ровненской области строят фортификационные сооружения

ВСУ активно возводят фортификационные сооружения в северо-западной части Украины. А именно – в Ровненской области. Об этом сообщил Виталий Коваль, возглавляющий Ровненскую военную администрацию. В своем канале Телеграм он написал,