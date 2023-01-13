Киев заявил, что не считает прямой угрозой стране учения, которые запланировали проводить Россия и Белоруссия 16 января. Об этом рассказал Сергей Попко, занимающий должность председателя ВГА в Киеве.

Он отметил, что пока идут военные действия и пока в России прогнозируют новую мобилизацию, угроза никуда не пропадает. При этом власти Белоруссии регулярно проводят совместные учения своей армии с российской. Попко рассказал, что военные руководители страны делают все для того, чтобы не допустить какие-либо действия со стороны агрессора.

Ранее Вадим Пристайко, представитель Украины на территории Великобритании, заявил, что украинское командование стягивает часть своих вооруженных сил к белорусской границе из-за риска штурма с этого направления.