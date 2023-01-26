Специалисты из Университета Окленда обнаружили вещество, которое способно продлевать жизнь. В ходе эксперимента препарат давали мышам и они прожили на десять процентов больше, чем грызуны без этого средства. Результат исследований опубликован в научном журнале Nature Aging.

Ученые провели изучение длительности жизни двух групп мышей. Первой в еду добавляли препарат алпелисиб, это средство, над которым научные сотрудники вели работу на протяжении 20 лет. Действующее вещество влияет на PI 3-киназу, что может дать положительный эффект при лечении онкологии. Вторая группа мышей питалась как обычно, без каких-либо добавок.

Выяснилось, что продолжительность жизни мышей, которые употребляли алпелисиб, увеличилась в среднем на три года.