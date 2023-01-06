Российские специалисты совместно с белорусскими учеными запланировали создание общего проекта, касательно долгосрочного прогнозирования изменения климатических условий. Сообщается, что система должна будет работать на основе искусственного интеллекта.

Система на основе ИИ будет способна совершать анализ результатов наблюдений за прошлым и настоящим состоянием климатических условий. Ученые планируют создать самообучающуюся систему моделирования нашей планеты, с помощью которой появится возможность делать сверхдолгосрочные прогнозы погоды.

Учеными из Института природопользования НАН Белоруссии и Арктического и антарктического научно-исследовательского института будет осуществляться наблюдение за погодными условиями в своих странах на протяжении ближайших 20 лет. Полученные результаты смогут использовать специалисты Росгидромета и климатологи Республики Беларусь.

Данный инновационный проект будет реализован в течение трех последующих лет. Новизна данного проекта обусловлена тем, что для данных целей будет применяться ИИ.