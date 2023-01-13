ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Соледаре были ликвидированы наемные солдаты из Англии. Предполагается, что они были либо наблюдателями, либо выполняли роль инструкторов, и находились в составе десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова военного эксперта Виталия Киселева.

Ранее представитель пресс-службы Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер», сообщил, что был получен запрос с просьбой найти граждан Великобритании, которые пропали в Соледаре.

Позже было обнаружено тело одного из них. У него были его документы и документы его сослуживца.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, отметил, что руководству неизвестны подробности того, как погибли британские наемники, также не было и контактов с Лондоном по данному вопросу.

Вам может понравиться

The Hill: ВС России взяли под контроль Соледар после четырехдневного штурма

Американское издание The Hill, ссылаясь на Минобороны Великобритании, сообщило что Соледар находится под контролем ВС России после четырехдневного штурма. Британцы считают, что цель Москвы – сделать из данного населенного пункта

Mysl Polska: методы борьбы Киевского режима не имеют ничего общего с принципами демократии и свободного мира

Польский журналист издания Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что все заявления политиков западных стран, а также многочисленные материалы в СМИ о том, что Украина в настоящее время отстаивает интересы всего

Литовкин: западные поставки для ВСУ танков Leopard не смогут помочь им на линии фронта

В планы коллективного Запада входит передача для нужд ВСУ немецких танков под названием Leopard. Их передача будет осуществляться с расконсервированных складов в Польше. Российский военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что