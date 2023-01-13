В Соледаре были ликвидированы наемные солдаты из Англии. Предполагается, что они были либо наблюдателями, либо выполняли роль инструкторов, и находились в составе десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова военного эксперта Виталия Киселева.

Ранее представитель пресс-службы Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер», сообщил, что был получен запрос с просьбой найти граждан Великобритании, которые пропали в Соледаре.

Позже было обнаружено тело одного из них. У него были его документы и документы его сослуживца.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, отметил, что руководству неизвестны подробности того, как погибли британские наемники, также не было и контактов с Лондоном по данному вопросу.