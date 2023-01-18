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Видеохостинг YouTube должен перестать работать в России. Жители страны, привыкшие к этой платформе, могут воспользоваться массой альтернативных вариантов, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Представитель редакции издания «Главный Региональный» Наталья Лещинская обратилась к бизнесмену с просьбой прокомментировать вопрос о деятельности YouTube на территории РФ. Американский видеохостинг продолжает работать, не смотря на весь шквал критики в ее адрес.

Пригожин отметил, что считает YouTube «информационной чумой нашего времени». По его словам, в администрации президента страны также есть те, кто надеется на проигрыш РФ и победу США в нынешнем противостоянии.

При этом бизнесмен отметил, что в стране есть люди, которые опасаются лишиться привычного для себя контента. Но эту проблему можно решить, если авторы роликов будут использовать другие видеохостинги.

«Для этого у нас огромное количество возможностей: есть ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники», которыми пользуется огромное количество людей. Есть RuTube, пускай абсолютно прогосударственный, но на сегодняшний день к нему нет претензий. Есть социальная сеть ЯRUS с уникальными возможностями и открытая демократичная площадка «Ковчег» — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен также раскритиковал тех граждан РФ, которые носят российские флаги на 9 Мая, но в то же время размещают родственников за границей. По его мнению, YouTube в ближайшее время все же будет закрыт.

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