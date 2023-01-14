Как сообщает новостное агентство Sputnik, во время своей пресс-конференции премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что на территории порта Александруполиса, который находится в северной части страны, не будет построена американская военная база.

Напомним, что в соответствии с двухсторонним соглашением в сфере обороны, которое было подписано между Грецией и США еще 14 октября 2021 года, американская армия получила возможность пользоваться несколькими новыми объектами на территории Греции, в том числе и портом Александруполисом и военным лагерем, расположенным в его окрестностях.

По информации журналистов, только за декабрь 2022 года, используя мощности порта Александруполиса, в Европу было переправлено 19 железнодорожных составов с военной техникой США.

Однако, отвечая на вопрос журналистов о планах на строительство военной базы в порту Александруполиса, премьер-министр Мицотакис заявил, что таких планов правительства нет, а все условия использования порта четко прописаны в подписанном соглашении.