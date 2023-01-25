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Этхем Санджак, являющийся заместителем председателя турецкой партии «Родина», заявил, что провокационные действия в сторону Турции могут привести к тому, что страна в итоге выйдет из Североатлантического альянса. Слова Санджака были приведены в турецком издании Aydınlık.

По мнению политика, решение о выходе из НАТО Турция может принять уже через 5-6 месяцев. Ведь Североатлантический альянс своими действиями просто не оставляет Анкаре другого выбора. Санджак отметил, что НАТО нацелено на разжигание конфликта на Ближнем Востоке с участием Турции. Также он вспомнил о недавних акциях по сожжению Корана, которые были проведены и в Нидерландах, и в Швеции.

Напомним, что 21 января Анкарой был отклонен визит министра обороны Швеции Пола Йонсона. Такое заявление было сделано турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром. Он подчеркнул, что встреча со шведским министром «не имеет ни важности, ни смысла». Такое решение было принято турецкими властями после акции сожжения Корана, проведенной в Швеции.

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