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РИА Новости приводит слова Юрия Гемпеля, который занимает должность главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, о том, что требования украинских властей по «возврату Украине украденных домов и квартир в Крыму», а также по «выдаче авторов спецоперации» являются полным бредом.

Напомним, что советник офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал новые условия, которые Россия должна выполнить для начала мирных переговоров. Подоляк заявил, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока «российская армия не покинет пределы Украины, пока не будут возвращены в собственность украинцев их украденные дома и квартиры в Крыму, а также пока не будут выданы авторы СВО».

Гемпель заявил, что такие мысли могут родиться в голове только у «обкурившегося наркомана». Также глава комитета крымского парламента выразил соболезнования простым украинцам, которые вынуждены терпеть «правление откровенных преступников».

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