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Польский журналист Марек Галас, работающий в издании Niezalezny Dziennik Polityczny, отмечает, что официальные лица Варшавы решили отдать все свое вооружение Украине только для того, чтобы самим побираться по всему миру с протянутой рукой, прося милостыню.

Галас отмечает, что, не смотря на тот факт, что Польша выполнила все унизительные требования, чиновники Евросоюза так и не соизволили выделить деньги на содержание беженцев. Впрочем, польские власти уже придумали план спасения экономики Польши. Варшава планирует получить от Германии компенсацию в размере 1,3 триллиона долларов в качестве репараций.

Однако Марек Галас сообщает, что у данного плана существует много недостатков. Поэтому, по мнению польского журналиста, то что кажется для лидеров Польши планом спасения, может обернуться «началом конца для страны». Галас отмечает, что если Германия проявит слабость и согласиться выплатить компенсацию Польше, то и другие страны начнут требовать от ФРГ новых репараций. Но тогда и Германия имеет право потребовать вернуть ей свои исторические земли, которые ранее принадлежали прусской Померании.

Причем, как отмечает журналист, многие поляки, живущие в этих регионах, с радостью перейдут на сторону Германии, так как польское правительство доказало свою неэффективность в управлении страной.

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