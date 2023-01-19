Обозреватель британского издания The Telegraph Кон Кофлин опубликовал материал, в котором написал, что присутствие разногласий среди стран Запада, касательно поставок Киеву танков, говорит о том, что поддержка Украины скоро сойдет на нет.

Автор материала отмечает, что западным политикам не хватает смелости оказывать полноценную поддержку Киеву. В конечном счете, поддержка и вовсе прекратится. По мнению Кофлина, уже можно наблюдать признаки, что американское правительство уже с меньшим энтузиазмом оказывает помощь Украине. А все потому, что фракция республиканцев ставит под сомнение политику президента США в отношении Киева. По итогу, считает британский журналист, конгресс может существенно ограничить помощь, оказываемую Украине.

Несмотря на то, что Франция, Британия, Польша приняли решение предоставить Украине танки западного образца, это не сможет заставить другие страны НАТО последовать их примеру. По мнению Кофлина, переданное количество боевых машин не столь велико, чтобы оказать влияние на ход боевых действий на Украине.