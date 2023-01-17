Уже в текущем году Украине будет необходимо погасить госдолг США и странам Запада в размере около 17,9 млрд долларов, несмотря на то, что ее военный конфликт с Россией со всей очевидностью затягивается на продолжительное время. Об этом сообщает китайский портал QQ-Tencent. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Украина охотно выступила в роли «доверенного военного агента» от США и Запада в конфликте с Россией, который уже затянулся весьма продолжительное время. Многие страны, в том числе Китай, неоднократно призывали стороны украинского конфликта к скорейшему началу активной дипломатии, чтобы разрядить обстановку и положить конец боевым действиям», – пишет китайский портал, отражая тем самым текущую официальную позицию руководства КНР.

Однако, отмечает издание, «вместо того, чтобы разрядиться, ситуация на поле боя стала более напряжённой, прежде всего за счет эскалации военной помощи со стороны США и Запада. В частности, Зеленский некоторое время назад лично посетил США, надеясь, что администрация Байдена предоставит Киеву еще больше военной помощи. Поскольку он так настойчиво демонстрировал свою готовность «броситься в бой» за США, у Байдена, естественно, не было причин отказываться».

По данным Пентагона, новый раунд военный поставок стал самым крупным пакетом «военной помощи» Украине.

Но как раз в то время, когда Зеленский заполучил поставки большого количества оружия и военной техники, предоставленных США, Украина неожиданно получила плохие для себя новости: ей придется платить за накопившиеся государственные долги перед Западом, и уже в в этом году будет необходимо погасить сумму внешней задолженности в размере 17,9 млрд долларов.

Согласно информации, обнародованной Министерством финансов Украины, около 14,6 млрд долларов из этой суммы потребуется для выплаты процентов и основной суммы государственного долга, а остальные 3,3 млрд долларов используются для погашения других внешних долгов страны.

«Это свидетельствует о том, что военная помощь, оказываемая Украине со стороны США, Германии, Франции и других стран, не бесплатна, а требует возмещения», – подчеркивает QQ-Tencent.

Издание напоминает, что еще в апреле прошлого года Конгресс США принял Закон о дополнительной военной помощи, в котором было четко прописано, что Украина должна будет платить за помощь, оказываемую администрацией Байдена. И еще тогда многие американские СМИ, не особо акцентируя на этом внимания, но все же отмечали, что «Украина отдала себя в залог перед администрацией Байдена».

В России прямо заявили, что Зеленский толкает Украину в бездну долгов, а для погашения долгов за предоставленные США вооружения потребуются усилия и труды нескольких поколений украинцев.

«Из-за одержимости и настойчивости Зеленского воевать с Россией до конца Украина сейчас в руинах, даже если конфликт закончится, на восстановление уйдет много времени и денег. Нет сомнения, что Украина не в состоянии самостоятельно погасить свои долги, не говоря уже о послевоенном восстановлении», – указывает китайский портал.

Украина имеет общую площадь около 600 000 квадратных километров и богата ценными природными ресурсами. В том числе – это земли, 70% которых используется для сельскохозяйственных целей, причем Украина обладает почти третью высокоэффективных черноземов, существующих во всем мире.

Поэтому многие аналитики считают, что раз у Украины недостаточно денег для погашения долгов США и Западу, она станет использовать эти природные ресурсы в качестве залога. «Зеленский продолжает говорить резкие слова в адрес России, накаляя отношения и затягивая конфликт на все более неопределенное время. Продолжая просить новой военной помощи у США и Запада, киевское руководство проводит такой курс, что становится действительно печально за судьбу украинского народа», – заключает QQ-Tencent.