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Как сообщает РИА Новости, американское издание The American Conservative опубликовало материал, в котором отмечает, что Администрация Белого дома намеренно искажает информацию о происходящем на территории Украины и все больше втягивает США в прямое противостояние с Россией.

Автор материала, американский журналист Род Дреер, пишет, что простые граждане США даже не подозревают в какой «бурный водоворот событий» их страну втягивает текущее руководство.

Обозреватель издания отмечает, что западные средства массовой информации освещают позицию только с одной стороны конфликта. Поэтому он задается вопросом, согласны ли простые американцы проснуться однажды утром и узнать, что военнослужащие армии США сражаются с российскими вооруженными силами на территории Украины. Также он спрашивает граждан США, готовы ли они к обмену ядерными ударами между США и РФ, ради расширения границ американской империи до пределов России.

Дреер сравнил украинский конфликт со вторым Вьетнамом для США. Только сейчас риск начала глобального ядерного конфликта в разы выше, чем в прошлый раз. При этом американский обозреватель отмечает, что НАТО своими поставками современно западной техники уже частично участвует в конфликте с Россией.

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