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В Соединенном Королевстве будет проведено расследование после обнаружения на корпусе ядерного реактора подводной лодки Vanguard болтов, которые были закреплены при помощи клея. Об этом сообщает британское издание the Sun.

Согласно информации издания, во время технической проверки подводной лодки один из болтов выпал из труб системы охлаждения реактора. Сообщается, что изоляция в трубах с охлаждающей жидкостью удерживалась при помощи болтов, которые были просто приклеены. Система охлаждения необходима для предотвращения аварии в активной зоне ядерного реактора субмарины. В противном случае может произойти ядерная катастрофа по типу чернобыльской.

После обнародования данной информации, министр обороны Британии Бен Уоллес потребовал проведения совещания для предоставления гарантий, касаемо будущих работ. Согласно информации, переданной журналистам от источника в британских ВМС, произошедшая ситуация создает недоверие к компании Babcock. Именно эта организация ответственна за проведение технического обслуживания большей части британской военной техники.

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