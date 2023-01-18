Как сообщает обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский в своей статье, высокопоставленные западные чиновники и генералы НАТО не могут выработать общую позицию в вопросе поставок вооружений Украине. Отсутствие единой позиции уже привело к череде скандалов, в частности, касательно поставок кассетных бомб и ударных вертолетов.

Американское издание Foreign Policy перед встречей Киева и Анкары публикует материал, касательно передаче украинской армии кассетных боеприпасов DPICM, запрещенных к использованию международной конвенцией от 2008 года. После этого издание Daily Mirror публикует информацию об отправке на территорию Украины вертолетов Apache.

Однако данная информация никак не подтверждается официально. При этом в материале издания Newsweek отмечается, что, несмотря на постоянные просьбы представителей Украины о предоставлении им современных вертолетов и самолетов, страны НАТО отвечают отказом. До сих пор ВСУ получали только старую советскую технику.

Теперь в ближайшие месяцы Украина должна будет получить современные танки Challenger 2, Leopard и AMX-10. Однако речь идет о 28 единицах, что никак не может существенно повлиять на ход боевых действий.