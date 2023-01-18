В украинских пабликах появилась информация о том, что, разбившийся в городе Бровары вертолет, является моделью Eurocopter EC225 LP Super Puma. Сообщается, что предположительно вертолет принадлежал Министерству чрезвычайных ситуаций Украины.

Точное количество людей, пострадавших от крушения вертолета, пока неизвестно. На данный момент сообщается о пяти пострадавших. Однако, исходя из того факта, что вертолет рухнул в густонаселенном районе города возле здания детского садика, жертв может оказаться намного больше.

Причины крушения вертолета также неизвестны. Официальных данных пока не предоставлено. При этом выдвигаются различные версии крушения вертолета. По одной из версий Super Puma был сбит украинской системой противовоздушной обороны. Также существует версия технической неисправности вертолета и ошибки пилота, который не справился с управлением. Сообщается, что в момент крушения вертолета в Броварах был густой туман.