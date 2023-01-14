Обнародованный в пятницу Министерством обороны США новый пакет военной помощи Украине на сегодняшний день стал крупнейшим с момента начала украинского конфликта. Комментарии на эту тему заняли центральное место в ведущих американских военных изданиях. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

«Крупнейший за всю историю пакет помощи отражает изменение отношения Запада к вооружению Украины и новые реалии на поле боя», – подчеркивает Defense One, не скрывая усиление преимущественно наступательного потенциала украинских сил за счет поставляемого Америкой и НАТО вооружения.

По оценкам официальных лиц Белого дома, «российские войска сфокусировались на оборонительных линиях и обороне, причем более глубоко на юге, чем на северо-востоке». Администрация Байдена открыто выражает «надежду», что новый пакет военной помощи поможет Киеву осуществить «более интенсивные общевойсковые операции по прорыву укрепленных позиций с меньшими потерями для украинских сил».

«Решение США, Германии и Франции отправить Украине боевые машины пехоты знаменует собой последнее изменение в том, как НАТО вооружает Украину. То, что начиналось как отправка из хранилищ запасов противотанковых средств и старого оружия советского производства, теперь переключилось на поставки более сложных западных систем вооружений», – отмечает Defense One.

Портал The Drive приводит полный список вооружений и боеприпасов, включенных Пентагоном в новый, ставший уже 29-м по счету пакетом американской военной помощи Украине. В него вошли:

50 боевых машин пехоты Bradley с боезапасом из 500 противотанковых ракет TOW и 250 000 снарядов калибра 25 мм;

100 бронетранспортеров M113;

55 машин с противоминной защитой от засад (MRAP);

138 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

18 155-мм самоходных гаубиц M109A6 Paladin и 18 машин-транспортеров боеприпасов для них;

70 000 стандартных 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов;

1200 155-мм выстрелов дистанционных противоминных систем (RAAM);

36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

10 000 выстрелов для 120-мм минометов;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

Зенитные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

4000 неуправляемых ракет Zuni класса «воздух-земля»;

Около 2000 противотанковых ракет;

Снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Приборы ночного видения и оптика;

Запасные части и другое полевое оборудование.

Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии, заявила на брифинге для прессы в Пентагоне, что передача боевых машин «Брэдли» имеет особо важное значение для атак «сильно укрепленных российских позиций». В свою очередь, самоходные гаубицы «Паладин», по ее словам, «обеспечат большую защиту и маневренность, чем ранее предоставленные буксируемые гаубицы».

«Новая финансовая помощь, основанная на пакете расходов на Украину, одобренном Конгрессом в прошлом месяце, включает 225 миллионов долларов непосредственно для Украины и еще 682 миллиона долларов для европейских союзников – в рамках Программы США по иностранному военному финансированию для закупки военного снаряжения американского производства в долгосрочной перспективе», – указывает Defense News.

Лаура Купер на брифинге прояснила этот момент, сказав, что на эти дополнительные деньги «Украина, скорее всего, закупит средства ПВО, артиллерию и бронетехнику – то есть свои главные приоритеты».