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Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности США, сделал заявление, что Вашингтон не видит угроз с российской стороны для НАТО. Он отметил, что нет никаких признаков того, что президент России может нанести удары по территории Альянса.

При этом он добавил, что Штаты, как и всегда, придерживаются принципов коллективной обороны. По этой причине глава США ранее направил в страны Европы 20 тысяч военных НАТО, которые пребывают там до сих пор.

Также американский политик рассказал, что в Белом доме не видят никаких причин тому, чтобы Россия намеревалась использовать оружие массового уничтожения. Он заявил, что Вашингтон контролирует военный кризис на территории Украины и внимательно следит за военно-политическими решениями со стороны руководства России.

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