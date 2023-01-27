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Военные чиновники Соединенных Штатов Америки, а также эксперты стран Евросоюза высказывают опасения по поводу того, что конфликт на Украине в ближайшее время может перейти в противостояние по типу Первой мировой войны.

По мнению аналитиков, совсем скоро украинский конфликт может трансформироваться в артиллерийские сражения, которые будут идти на «застойных линиях боевых действий».

При этом западные эксперты уверены, что подобный сценарий будет на руку Москве, поскольку Россия обладает мощной военной промышленностью, а также превосходит страны Запада по численности людей.

Ранее в администрации Белого дома признали, что военные действия российских ВС, особенно под Артемовском, полностью истощили силы ВСУ и минимизировали вероятность наступления украинских войск на других участках спецоперации.

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