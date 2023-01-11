Журналисты Телеграм-канала «Старше Эдды» находятся в зоне боевых действий. Они смогли оценить значимость сражений за Соледар и Артемовск (украинское название Бахмут) с учетом еще, пожалуй, самого важного фактора – потерь личного состава противника.

Автор канала «Старше Эды» пишет, что очень странно читать посты довольно-таки умных людей, которые пишут, что взятие Соледара является локальной операцией тактического уровня. Мольтке-старший в свое время четко сказал, что цель любой боевой операции – это армия противника. И если нет армии, тогда придет территория.

Стоит отметить, что бойцами ЧВК «Вагнер» было уничтожено большое количество как живой силы, так и техники вооруженных сил Украины. Тем самым они смогли оттянуть резервы и внимание Генерального штаба от перспективных для киевского режима направлений. Таким образом, российские войска смогли укрепиться на позициях, проведя боевое слаживание.

Автор подчеркивает, что политические намерения одержали верх над необходимостью в военном плане. Те подкрепления, которыми держится оборона в Соледаре, Киев мог отправить на другие направления. И если Залужный и раньше не считал потери, то в этот раз он даже превзошел себя.