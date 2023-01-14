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Как сообщает в своем материале «Свободная пресса», после десяти месяцев проведения специальной военной операции уже всем стало очевидно, что необходимо усиленными темпами развивать разработку и выпуск высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов.

Перспективное развитие современных БПЛА заключается в создании нано- и микро-класса дронов, которые могут использоваться миротворческими и контртеррористическими подразделениями для минимизации потерь. Такие мини-БПЛА позволят отряду получать данные в режиме реального времени о текущей обстановке на поле боя.

На сегодняшний день эталоном малоразмерных БПЛА является норвежский Prox Dynamics. Полный комплект, который состоит из двух 180-граммовых дронов, запасные батареи, а также наземную станцию управления, имеет вес всего в 1,3 кг. Максимальная скорость полета норвежского дрона составляет 25 км/час, а продолжительность – 25 минут. При этом дрон может летать в снег, дождь и даже при порывах ветра в 30 км/час.

В России разработкой подобных дронов уже занимаются такие предприятия, как АО «Плаз», ООО «ЮВС Авиа» и АО «КТ-Беспилотные системы». Некоторые образцы данных компаний даже были продемонстрированы в ходе военно-технического форума «Армия-2022».

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