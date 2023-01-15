Как пишет издание «Свободная пресса» в своем материале, российские вооруженные силы располагают оружием, которое может превратить противника в «слепого ребенка». Западные военные эксперты с ужасом сообщают о возможностях российского комплекса радиоэлектронной борьбы под названием «Мурманск-БН».

Российский комплекс РЭБ «Мурманск-НБ» может нарушать работу любой радиотехники, но при этом не портит электронные микросхемы, которые находятся внутри устройств. При этом, радиус действия российского комплекса радиоэлектронной борьбы составляет 5 тысяч километров, а в идеальных условиях дальность действия комплекса может увеличиваться до 8 тысяч километров.

Работает данный комплекс по принципу проведения внутреннего анализа сигнала о поступающих радиоволнах. После обработки сигнала комплекс РЭБ «Мурманск-НБ» создает мощное загрязнение радиосигналов, что мешает обмениваться данными между военными кораблями и пилотами боевых самолетов во время ведения боевых действий.