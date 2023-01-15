ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как пишет издание «Свободная пресса» в своем материале, российские вооруженные силы располагают оружием, которое может превратить противника в «слепого ребенка». Западные военные эксперты с ужасом сообщают о возможностях российского комплекса радиоэлектронной борьбы под названием «Мурманск-БН».

Российский комплекс РЭБ «Мурманск-НБ» может нарушать работу любой радиотехники, но при этом не портит электронные микросхемы, которые находятся внутри устройств. При этом, радиус действия российского комплекса радиоэлектронной борьбы составляет 5 тысяч километров, а в идеальных условиях дальность действия комплекса может увеличиваться до 8 тысяч километров.

Работает данный комплекс по принципу проведения внутреннего анализа сигнала о поступающих радиоволнах. После обработки сигнала комплекс РЭБ «Мурманск-НБ» создает мощное загрязнение радиосигналов, что мешает обмениваться данными между военными кораблями и пилотами боевых самолетов во время ведения боевых действий.

Вам может понравиться

Кива: глава контрразведки Украины организовал взрыв дома в Днепре, чтобы обвинить Россию

Бывший украинский депутат Илья Кива написал в своем Telegram-канале, что ему известно имя того человека, который стоит за организацией взрыва многоквартирного дома в Днепропетровске. По словам бывшего украинского политика, данный

Московские застройщики стали предлагать покупателям купить кладовки вне квартиры

За последние пару лет количество новостроек в российской столице, предлагающих покупателям приобрести кладовки, выросло с 5% до 19%. Такую информацию опубликовало издание «Известия». Приобрести кладовки, в качестве помещений для хранения

Джек Уотлинг: ВСУ могут столкнуться с большими проблемами после поставок западных танков

Недавно стало известно, что Риши Сунак объявил о поставках 14 британских танков Challenger II для вооруженных сил Украины. При этом старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Джек Уотлинг в