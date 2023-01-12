Как сообщает ТАСС, Ян Гагин, занимающий должность советника временно исполняющего обязанности главы ДНР, заявил, что подразделениями российской армии во время боев за освобождение Соледара было ликвидировано до пяти бригад вооруженных сил Украины.

Гагин, выступая в эфире телеканала «Россия 1», сказал, что в самом Соледаре и его окрестностях украинская армия потеряла в боях примерно пять своих бригад. При этом, как отметил Гагин, данное количество потерь не учитывает ликвидированных иностранных наемников.

Также Гагин заявил, что Соледар имеет огромное значение с точки зрения организации транспортных коридоров. При этом отмечается, что в шахтах, которые расположены под самим городом, имеются огромные запасы боеприпасов ВСУ. По информации Гагина, после освобождения Соледара российские вооруженные силы начнут подготовку к штурму Краматорска и Славянска. Отмечается, что противник накапливает в этих городах большие резервы, поэтому боевые действия будут ожесточенными.