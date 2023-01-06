Группа исследователей из Брукхейвенской национальной лаборатории смогли открыть совершенно новый вид квантовой запутанности внутри ядер атомов. Данное открытие может помочь разгадать многие тайны астрофизики и квантовых вычислений.

Исследователям удалось зафиксировать интерференционные картины, которые могут возникать из-за запутывания двух частиц, обладающих различными зарядами. Данное открытие позволяет глубже заглянуть во «внутренний мир атомов», что поможет разгадать давнюю тайну протонов и нейтронов атомов.

По словам Дэниеля Бранденбурга, являющегося одним из соавторов исследования, до этого момента еще никто не занимался измерением интерференции между различными частицами. В данном исследование это стало возможным благодаря использованию чувствительного детектора Solenoidal Tracker at RHIC или STAR, с помощью которого были зафиксированы взаимодействия между ионами золота, которые ученые смогли разогнать до скорости близкой к световой.