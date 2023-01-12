В своей авторской программе «Соловьев Live» известный российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев с возмущением отмечает, что такие страны, как Великобритания, Польша и Франция объявили о поставках своих танков, а также другой бронетехники на территорию Украины.

В ответ на такие действия стран НАТО Соловьев призывает российское руководство объявить военные объекты, которые расположены на территории данных стран, легитимными военными целями для российских ракет.

Российский журналист объяснил, что российское военное руководство должно четко заявить странам НАТО, что все военные объекты на их территории, которые используются для отправки военных грузов на территорию Украины, являются законными целями для российской армии.

Он также добавил, что если на территории какой-то из баз НАТО стоят танки или любая другая военная техника, которая в скором времени будет отправлена на территорию Украины, то она должна быть уничтожена ракетным ударом ВКС РФ.