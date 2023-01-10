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Украинский солдат записал видеоролик, на котором он рассказывает, что военная техника, предоставленная Западом, не может работать при температурном режиме воздуха ниже нуля градусов по Цельсию. Данная видеозапись была опубликована в Телеграм-канале офицером второго армейского корпуса ЛНР Андрея Марочко.

На видео украинский военнослужащий показывает, что гусеничный бронеавтомобиль не может двинуться с места. Он отмечает, что техника заводится, а вот ехать не может из-за того, что напрочь примерзла к грунту. Он отмечает, что «американская машина совершенно не приспособлена для украинских морозов». Украинский солдат указал вероятную причину обездвиживание техники – промерзание гусениц.

Стоит отметить, что ранее в Сети появлялась видеозапись другого примерзшего американского бронетранспортера, на который также пожаловались украинские военные. Очевидным является тот факт, что американская техника, как и европейская не предназначена для использования в жестких погодных условиях. А ведь на Украине бывают очень суровые морозы, достигающие -20 градусов по Цельсию.

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