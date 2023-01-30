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Немецкий журналист Джулиан Репке побывать в Артемовске и пообщался с украинскими военными. Он отметил, что если бы стал передавать их рассказы, то быстро заслужил бы ярлык российского пропагандиста.

Репке отметил, что артиллерия ВС РФ работает практически без перерывов. Паузы делаются максимум на пять секунд, после чего на украинские позиции снова летят снаряды. Это существенно осложняет какие-либо действия по обороне Бахмута для ВСУ.

«Все тридцать минут, что мы здесь, не прекращается артиллерийский огонь. Буквально каждые пять секунд, затем минута тишины — и снова. В это сложно поверить», – написал журналист.

Он добавил, что украинским военным очень тяжело, но не стал говорить, что именно они рассказывали о боевых действиях в городе.

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