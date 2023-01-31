В Telegram-канале военного корреспондента Александра Рогаткина было опубликовано видеообращение российского актера Георгия Тесля-Герасимова, сыгравшего майора Лисицына в сериале «След», к Артуру Смольянинову (признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента).

Российский артист Тесля-Герасимов прочитал целое стихотворение, в котором он обращается с критикой к Смольянинову. Из стихотворения становится понятно, что заявления уехавшего из России актера не сойдут ему с рук. При этом Тесля-Герасимов читал стихотворение в военной форме на фоне пулемета.

Сообщается, что российский актер Тесля-Герасимов в настоящий момент находится на передовой в районе Угледара. Он также решил присоединиться к так называемому «флешмобу» из окопов и передать привет своему бывшему коллеге по актерскому цеху.

Напомним, что еще 8 января 2023 года Смольянинов во время своего интервью на Западе заявил, что он «мог бы принять непосредственное участие в данном конфликте только на стороне вооруженных сил Украины».