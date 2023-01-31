ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Telegram-канале военного корреспондента Александра Рогаткина было опубликовано видеообращение российского актера Георгия Тесля-Герасимова, сыгравшего майора Лисицына в сериале «След», к Артуру Смольянинову (признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента).

Российский артист Тесля-Герасимов прочитал целое стихотворение, в котором он обращается с критикой к Смольянинову. Из стихотворения становится понятно, что заявления уехавшего из России актера не сойдут ему с рук. При этом Тесля-Герасимов читал стихотворение в военной форме на фоне пулемета.

Сообщается, что российский актер Тесля-Герасимов в настоящий момент находится на передовой в районе Угледара. Он также решил присоединиться к так называемому «флешмобу» из окопов и передать привет своему бывшему коллеге по актерскому цеху.

Напомним, что еще 8 января 2023 года Смольянинов во время своего интервью на Западе заявил, что он «мог бы принять непосредственное участие в данном конфликте только на стороне вооруженных сил Украины».

Вам может понравиться

В Монголии заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на страну

Санкции, которые были введены против России, плохо сказались на экономике Монголии. Об этом заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, занимающий пост премьер-министра страны, сообщает РИА Новости. Чиновник отметил, что ограничения можно сопоставить с

Военкор Александр Симонов: тела погибших украинских солдат из Соледара вывозят колоннами грузовиков

Военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» опубликовал короткий видеоролик с колонной военных грузовиков, которые продолжают вывозить тела убитых украинских военнослужащих, которые держали оборону Соледара. Сообщается, что для вывоза

В Сети появились кадры ночного боя в зоне СВО

Российские вооруженные силы в круглосуточном режиме ведут наступательные действия по всей линии фронта. В настоящий момент идет штурм Марьинки и Угледара, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут городские бои в пригороде