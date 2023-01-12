ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политолог Александр Дудчак заявил, что европейский кризис никак не повлияет на то, что финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада может прекратиться. Эксперт уверен, что западное руководство этого ни в коем случае не допустит.

Политолог отметил, что ухудшение условий жизни в Европе никак не скажется на поддержке Киева, так как обычные граждане не могут принимать подобные решения. Конечно, отметил Дудчак, в Европе могут быть митинги с требованиями смены власти. Однако, по его мнению, все решают элиты, приводящие к власти необходимых людей.

Причем эксперт предполагает, что возможны таковые сценарии, что в некоторых европейских странах произойдет смена руководства. Однако это вовсе не значит, что страны Альянса вдруг выберут самостоятельный курс. Новое руководство не станет вступать в конфликт с Белым домом и будет продолжать снабжать Украину оружием. Также Александр Дудчак заявил, что даже перестановки внутри руководства США не смогут изменить отношение Вашингтона к Киеву.

Вам может понравиться

Европа решилась на самоубийство

На сайте РИА Новости опубликован материал, в котором раскрывается суть вопроса борьбы России с коллективным Западом. Автор материала Елена Караева пишет, что каждое из решений ЕС об отправке того или

Появилась информация о возможном освобождении ВС России села Опытное

В каналах Телеграм появилась информация, что военные российской армии освободили поселение Опытное. Но Министерство обороны РФ официально эти данные пока не подтверждало, вероятно, они появятся в сводке после обеда. Не

Жилин: НАТО не даст разрешения Польше ввести свои войска на Украину весной 2023 года

Военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин заявил, что Польша практически не имеет шансов для ввода своих войск на территорию Украины для того, чтобы противостоять армии ВС России. Жилин подчеркнул,