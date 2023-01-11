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Руководителю департамента соцслужб в Швейцарии выдвинули обвинения в расизме. Причиной стали его слова о беженцах с Украины.

В ходе интервью Люцерн Гвидо Граф рассказал, что люди, приехавшие в страну с Украины, являются более требовательными, чем беженцы с других стран. Он отметил, что среди тех, кто едет с Украины, много людей, которые особо ни в чем не нуждаются и это ведет к большому количеству вопросов среди местных граждан.

Он рассказал, что население выражает свое недовольство, когда видит, что украинские беженцы перемещаются по дорогам на дорогих внедорожниках и при этом получают социальные пособия. А украинцы, в свою очередь, не понимают, почему они не могут иметь в собственности машины.

После этих слов главу швейцарского соцдепартамента обвинили в расистских высказываниях касаемо граждан Украины.

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