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Издание «Военное дело» приводит комментарий известного российского военного эксперта Владислава Шурыгина по результатам встречи министров обороны стран НАТО, которая прошла на военной базе Рамштайн.

По словам Шурыгина, коллективный Запад принял решения идти в вопросе противостояния с Россией в украинском конфликте до конца, поскольку западные политики уверены, что боевые действия не выйдут за пределы территории Украины. Поэтому военный эксперт предложил в срочном порядке перенести конфликт на территорию своего противника.

Шурыгин предлагает использовать слабые точки западных стран, а именно активно поддерживать, например, басков в Испании или корсиканцев во Франции, вплоть до предоставления им оружия. Эксперт уверен, что такие действия станут вполне адекватным ответом на политику США, Британии и их союзников в НАТО по отношению к РФ.

Военный эксперт предложил играть против своего противника по его же правилам. Поэтому, как считает Шурыгин, необходимо предоставить самое современное оружие всем антиправительственным группам, чтобы у лидеров стран НАТО «земля под ногами горела, в прямом смысле».

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