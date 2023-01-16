Известный военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал изданию «Известия», чем удары по военной инфраструктуре отличаются от ракетных обстрелов энергетических объектов Украины.

По его словам, когда наносятся удары по военной инфраструктуре, то, в первую очередь, уничтожаются командные пункты, места временной и постоянной дислокации войск, военные склады и логистические центры, которые получают и распределяют вооружения и боеприпасы, полученные от стран НАТО. Также удары наносятся по военным заводам и ремонтным цехам.

При этом ракетные удары по объектам энергетического сектора Украины – это совершенно отдельная военная операция. По словам эксперта, российские вооруженные силы выполняют ее уже в течение нескольких месяцев. Шурыгин объясняет, что главная цель ракетных ударов по энергетической инфраструктуре заключается в лишении Украины возможности организовать нормальную работу оборонных предприятий и снизить возможность оперативно управлять государством в целом.