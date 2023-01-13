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Японский профессор университета Цукуба Ицуро Накамура в материале издания Shukan Gendai написал, что Москва в случае негативного развития ситуации в украинском кризисе может «сжечь территорию Японии дотла».

Японский эксперт уверен, что некоторые официальные лица в Токио рассматривают в качестве одного из сценариев неблагоприятного развития ситуации, когда российские войска начнут нести большие потери в украинском кризисе, возможное нанесение ракетного удара в том числе и по территории Японии со стороны ВС РФ.

Профессор Накамура сообщает, что Москва уже давно дала понять, что ее вооруженные силы располагают таким оружием, которое позволяет уничтожить всю территорию островной Японии одним ударом. Японский эксперт уверен, что такое заявление Москвы – это не пустые слова.

Напомним, что новая российская ракета РС-28 «Сармат» по классификации НАТО получила название «Сатана 2». При это американская разведка предполагает, что данное вооружение уже почти готово к развертыванию на территории РФ.

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