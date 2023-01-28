Немецкий канцлер Олаф Шольц дал обещание гражданам страны, что будет лучше взвешивать все решения относительно помощи Украины. Такое заявление он сделал в своем еженедельном обращении.

Политик отметил, что многие жители Германии тревожатся из-за сложившейся ситуации и хотят, чтобы во всех странах был мир.

Шольц призвал граждан довериться ему и правительству ФРГ. Он заявил, что все принимаемые руководством страны решения тщательно взвешиваются и согласовываются с союзниками.

Канцлер ФРГ также добавил, что основной задачей властей является обеспечение безопасности страны.

Ранее Борис Писториус, глава Министерства обороны ФРГ, сказал, что Берлин не будет участвовать в поставках истребителей на Украину.